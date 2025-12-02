Futuro passato 2025 Unione europea al Palamostre

Futuro Passato” - progetto che coniuga formazione, creazione e produzione nell’ambito di FESTILFestival estivo del Litorale 2025, diretto da Tommaso Tuzzoli e Federico Bellini, rivolto ad autrici e autori teatrali Under 40 - presenta 3 nuovi lavori, frutto della residenza creativa offerta dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Rossini TV. . I 50 ANNI DI CONFESERCENTI TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO - facebook.com Vai su Facebook

PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULLA COOPERATIVA PELIGNA: UNA BELLA STORIA ITALIANA SUL PASSATO E FUTURO - PRATOLA PELIGNA, 1 dicembre – Domenica 14 dicembre, alle ore 10:00, il Teatro Comunale D’Andrea ospiterà la presentazione del volume ... Scrive reteabruzzo.com

Bruxelles sosterrà 235 progetti energetici per connettere meglio l’Unione. Anche in Italia - In Italia la Commissione UE propone uno delle infrastrutture più ambiziose: un condotto per l'idrogeno capace di collegare la Sicilia con l'Austria. Secondo eunews.it

Marco Accornero (Unione artigiani): «A Milano manca il ricambio generazionale, idraulici e fabbri ancorati al passato. Il futuro è hi-tech» - Il segretario generale: «Stanno andando in pensione gli artigiani del baby boom, nati negli anni Sessanta, e non abbiamo una nuova generazione a sostituirli» ... Scrive milano.corriere.it

EUtopia: apre in Provincia la Mostra fotografica sull’Unione europea - L'esposizione inaugurerà venerdì 28 novembre, alle ore 16,30, presso Palazzo Magno - Da primonumero.it

Rome Future Week 2025: le mutazioni del futuro passano dai giovani - Dal 15 al 21 settembre 2025, Roma si trasformerà ancora una volta nella capitale dell’innovazione con la terza edizione della Rome Future Week, il festival diffuso ideato da Scai Comunicazione in ... romatoday.it scrive

Ue-Africa: oggi vertice a Luanda. Costa (Consiglio europeo): “Rinnovate ambizioni comuni, focalizzate sul futuro” - Unione africana a Luanda, siamo fianco a fianco, attingendo ai preziosi insegnamenti della nostra storia comune e con rinnovate ... Si legge su agensir.it