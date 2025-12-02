Furto notturno in uno studio dentistico rubati due pc | denunciato un 31enne
I carabinieri della stazione di Acireale hanno fatto luce su un furto notturno ai danni di uno studio dentistico. La titolare dello studio, una 45enne acese, al suo rientro ha scoperto che qualcuno si era introdotto nei locali forzando una porta secondaria e portando via due computer utilizzati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Furto notturno alla scuola media “Facchini”. I malviventi portano via i dispositivi informatici. Rubata una sessantina di apparecchi oltre ad alcuni tablet. I carabinieri sulle tracce della banda - facebook.com Vai su Facebook
Acireale, entra di notte in uno studio dentistico e ruba 2 computer: scoperto 31enne - Un colpo notturno ai danni di un ambulatorio odontoiatrico di Acireale ha dato il via a un’indagine lampo dei Carabinieri. Riporta gazzettinonline.it
Tentano il furto in uno studio dentistico di Occhiobello (Rovigo). Denunciati due giovani - Fermati dai carabinieri mentre si allontanavo in auto a fari spenti Occhiobello, 07 aprile 2025 – Forzano la porta, ma scatta l’allarme e scappano. ilrestodelcarlino.it scrive