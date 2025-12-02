Furto notturno in uno studio dentistico rubati due pc | denunciato un 31enne

I carabinieri della stazione di Acireale hanno fatto luce su un furto notturno ai danni di uno studio dentistico. La titolare dello studio, una 45enne acese, al suo rientro ha scoperto che qualcuno si era introdotto nei locali forzando una porta secondaria e portando via due computer utilizzati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it