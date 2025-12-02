Furore partono i lavori urgenti nell' area della frana | il sindaco ringrazia la Regione
La Regione Campania ha autorizzato un contributo sussidiato per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza strettamente necessari per eliminare il pericolo nell’area della frana verificatasi nel comune di Furore. Pertanto, condizioni meteo permettendo, nella mattinata di oggi (tempo permettendo). 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Furore, frana sulla SS163: chiesta alla Regione l’autorizzazione urgente ai fondi per i lavori di messa in sicurezza - Il Comune di Furore, dopo la caduta massi che, lo scorso 21 novembre 2025, ha interessato un tratto della SS 163 Amalfitana all'altezza del Km 23+400, ha emanato l'Ordinanza n. Come scrive ilvescovado.it
