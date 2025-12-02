Furgoncino si rovescia in autostrada due persone intrappolate tra le lamiere
Incidente stradale sulla A26 nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1 dicembre, con intervento dei vigili del fuoco.Il conducente di un furgoncino, che stava guidando tra Ovada e Masone in direzione sud, ha perso il controllo e ha finito la sua corsa su un lato. Due gli occupanti del mezzo che sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
