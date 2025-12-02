Immaginate una tangentopoli celebrata in un paese bombardato da quattro anni. Esce Yermak, entra – ma era solo in panchina – Zaluzhny. Lo fa con un lungo intervento che ricostruisce l’intera storia, dalle premesse agli anni successivi all’invasione. Lo fa sotto il velo, però trasparente, della valutazione tecnicamente militare, Clausewitz compreso, ma con una dichiarata rivendicazione politica. La guerra, insegna Clausewitz (e prima di lui Machiavelli, le situazioni cambiano e gli uomini restano uguali.) “è soggetta a cambiare, e questi cambiamenti avvengono in conformità coi cambiamenti in politica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fuori Yermak, dentro Zaluzhny. L'ora di fare i conti col popolo