Fuori subito Grande Fratello chi è il concorrente eliminato E tu sei finalista

Caffeinamagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serata si è aperta con un clima sospeso che ha accompagnato fin dai primi minuti l’undicesima e terzultima puntata del Grande Fratello, seguita con grande attenzione dal pubblico e guidata come sempre da Simona Ventura, affiancata da Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, con la partecipazione di Sonia Bruganelli. Dopo i saluti agli opinionisti, il televoto è stato immediatamente chiuso, mentre si è rassicurato il pubblico sulle condizioni di Mattia Scudieri, reduce da un infortunio che per fortuna si è rivelato soltanto una distorsione. Una parentesi che ha lasciato presto spazio ai temi più caldi della serata, già carichi di tensioni e sentimenti non detti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fuori subito grande fratelloGrande Fratello, dopo l’infortunio Mattia Scudieri rientra nella Casa con la gamba ingessata e le stampelle - Mattia Scudieri ha subito un infortunio e ha dovuto momentaneamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Come scrive isaechia.it

fuori subito grande fratelloGrande Fratello, provvedimento per Domenico e Simone dopo le parole su Dolce. Simona Ventura furiosa: «Cose gravissime, non si scherza sul consenso» - Nella nuova puntata del Grande Fratello arriva un provvedimento molto importante dopo un grave episodio avvenuto durante un pomeriggio in piscina. Come scrive msn.com

fuori subito grande fratelloGrande Fratello, paura per Mattia Scudieri: esce dalla Casa per un infortunio alla caviglia. Rientrerà? - Il concorrente siciliano è stato accompagnato fuori dal Grande Fratello per un infortunio alla caviglia. Riporta msn.com

fuori subito grande fratelloGrande Fratello, Mattia Scudieri lascia la Casa dopo un incidente - Mattia Scudieri ha abbandonato temporaneamente la Casa del Grande Fratello dopo un incidente avvenuto ... Scrive dilei.it

fuori subito grande fratelloGrande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo - Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini furiosi col reality, web contro con Simone e strana tregua Jonas- Da libero.it

fuori subito grande fratelloGrande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni. Notte di follia e risse sfiorate, rischio squalifica - Caos al Grande Fratello: Omer perde la testa per le confessioni di Rasha, si abbassa i pantaloni davanti ai coinquilini e scatena scontri con Simone e Jonas. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Subito Grande Fratello