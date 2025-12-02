Fuori subito Grande Fratello chi è il concorrente eliminato E tu sei finalista

La serata si è aperta con un clima sospeso che ha accompagnato fin dai primi minuti l’undicesima e terzultima puntata del Grande Fratello, seguita con grande attenzione dal pubblico e guidata come sempre da Simona Ventura, affiancata da Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, con la partecipazione di Sonia Bruganelli. Dopo i saluti agli opinionisti, il televoto è stato immediatamente chiuso, mentre si è rassicurato il pubblico sulle condizioni di Mattia Scudieri, reduce da un infortunio che per fortuna si è rivelato soltanto una distorsione. Una parentesi che ha lasciato presto spazio ai temi più caldi della serata, già carichi di tensioni e sentimenti non detti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

