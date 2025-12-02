Fuori da Più Libri Più Liberi lo stand dell’editore che esalta figure nazifasciste e antisemite Da Barbero a Zerocalcare in 80 firmano l’appello
Un gruppo di 80 tra autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura ha scritto una lettera per chiedere spiegazioni sulla presenza tra gli stand di “Più Libri Più Liberi” della casa editrice Passaggio al Bosco. Una scelta che, dicono, hanno accolto con “sorpresa” perché il catalogo della piccola realtà si basa “in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita”. L’appello, firmato da come Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Carlo Ginzburg, Daria Bignardi e Caparezza, si rivolge direttamente all’Associazione Italiana Editori (Aie), responsabile dell’assegnazione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
