Il Manchester City fa visita al Fulham a Craven Cottage per la 14ª giornata di Premier League. Calcio d’inizio fissato per martedì 2 dicembre 2025, con fischio d’inizio alle 19:30 (UK), 20:30 in Italia. Una gara che, sulla carta, sembra indirizzata verso gli uomini di Guardiola, ma che nasconde insidie: il Fulham in casa sa diventare fastidioso per chiunque, mentre il City lontano dall’Etihad non sempre è stato impeccabile. Come arrivano le due squadre. Fulham La stagione dei Cottagers è stata fin qui altalenante, ma nelle ultime settimane sono arrivati segnali di crescita. Il Fulham si presenta con un morale alto e con la consapevolezza di poter colpire soprattutto nelle gare “di ritmo”, quando riesce a restare corto, scegliere i momenti giusti per pressare e ripartire con qualità sugli esterni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fulham–Manchester City: preview, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostico