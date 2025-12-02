Fugge dal campo nomadi legato e seminudo | Volevano uccidermi

AGI - Un ragazzo, dell'età apparente di 18 anni, è stato trovato scalzo, legato e seminudo in via Salviati, mentre cercava di allontanarsi dal campo nomadi dove ha raccontato di essere stato tenuto prigioniero. È accaduto questa notte alle 4. Sul posto le pattuglie di polizia locale dei gruppi Spe e IV Tiburtino. Il giovane, che presentava polsi e caviglie legate da lacci e fascette autostringenti, ha chiesto aiuto agli agenti dichiarando di essere in pericolo di vita in quanto alcuni abitanti del campo, probabilmente gli stessi che lo avevano sequestrato, avevano intenzione di ucciderlo. Sulle dinamiche della vicenda, sono in corso indagini da parte della Direzione Sicurezza Urbana. 🔗 Leggi su Agi.it

