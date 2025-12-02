Fucecchio Ascanio Celestini in scena con ‘il piccolo paese’

Uno spettacolo che nasce dalla ricerca sul campo, dall'indagine nella memoria di eventi e questioni legate alla storia recente e all'immaginario collettivo. Venerdì 5 dicembre alle ore 21:30 torna sul palco del Pacini di Fucecchio, Ascanio Celestini e presenta ' Il piccolo paese', accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica. In questo spettacolo prendono vita alcune microstorie che iniziano e si concludono in pochi minuti, componendo dunque una specie di concept album, in cui canzoni diverse raccontano un unico luogo, con le sue peculiarità divertenti e vergognose.

Venerdì 5 dicembre terzo appuntamento con , la stagione di prosa del Nuovo Cinema Teatro Pacini Fucecchio : sul palco Ascanio Celestini in " " Ore 21:30 Teatro Pacini, piazza Montanelli

