Ft | la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi

“La Bce rifiuta di fornire garanzie per il prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina” E’ quanto scrive il Financial Times. Secondo diversi funzionari, la Bce “ha concluso che la proposta della Commissione europea viola il suo mandato”, scrive il foglio britannico sottolineando che “aumentano le difficoltà di Bruxelles nel raccogliere il gigantesco prestito a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

