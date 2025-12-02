Frosinone tenta di scappare dalla Polizia | fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina

Donna di 40 anni denunciata a Frosinone per porto di armi e possesso di droga dopo un controllo della Polizia in viale Spagna.

