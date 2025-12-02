Frosinone tenta di scappare dalla Polizia | fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina

Notizie.virgilio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna di 40 anni denunciata a Frosinone per porto di armi e possesso di droga dopo un controllo della Polizia in viale Spagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

frosinone tenta di scappare dalla polizia fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina

© Notizie.virgilio.it - Frosinone, tenta di scappare dalla Polizia: fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina

Leggi anche questi approfondimenti

frosinone tenta scappare poliziaFrosinone, tenta di scappare dalla Polizia: fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina - Donna di 40 anni denunciata a Frosinone per porto di armi e possesso di droga dopo un controllo della Polizia in viale Spagna. Riporta virgilio.it

frosinone tenta scappare poliziaFrosinone – Controlli nella zona del ‘Casermone’, un 42enne trovato con la cocaina: segnalato e patente ritirata - L'intervento è stato effettuato dagli agenti della polizia che stavano eseguendo un servizio di pattugliamento ... Scrive tunews24.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Tenta Scappare Polizia