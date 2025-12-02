Frosinone anziana raggirata da un falso carabiniere | rubati i gioielli d’oro

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta presso l’abitazione di un’anziana residente a Frosinone, allertata da una chiamata al 112 che segnalava una truffa appena consumata.La vittima ha raccontato agli agenti di aver ricevuto poco prima una telefonata da un uomo che si è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

