Frontalieri mozione in Regione per risorse certe e più sostegno ai comuni di confine

Quicomo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione per rafforzare le politiche a favore dei comuni di confine e stabilizzare le risorse derivanti dal lavoro frontaliero. Un tema cruciale per il territorio comasco, al centro dell’impegno della consigliera regionale Anna Dotti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

