Frode vongole dall’estero chieste le misure cautelari

C’è un’inchiesta che si muove tra il Portogallo e la costa ferrarese e che riguarda un presunto ‘giro’ di vongole che dal Paese lusitano avrebbe avuto come destinazione la nostra sponda dell’Adriatico. L’attività investigativa, coordinata dal pubblico ministero Andrea Maggioni, sta arrivando a un primo punto di svolta. A quanto si apprende, infatti, la procura ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’emissione di una decina di misure cautelari per altrettanti soggetti, ritenuti dagli inquirenti coinvolti a vario titolo. Il reato ipotizzato, stando a quanto trapela, sarebbe un’associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla frode nel commercio e all’ autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

