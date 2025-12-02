La formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici finisce nel mirino della procura europea (Eppo). Con l'ipotesi di una frode nell'uso dei fondi europei, è stata fermata l'ex ministra ed ex Alta rappresentante Ue e rettrice del Collegio D'Europa Federica Mogherini, e l'ex segretario generale del Seas, ora alla direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriene e Nord Africa Stefano Sannino. C'è anche una terza persona fermata: si tratterebbe di un direttore del Collegio. I tre sono accusati, oltre che di frode, di corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frode sulla formazione dei diplomatici: fermati la Mogherini, l'ex ambasciatore Sannino e l'italo-belga Zegretti