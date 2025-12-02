Frode sui programmi di formazione per giovani diplomatici | arrestati l' ex ministra Mogherini e l' ex ambasciatore Sannino 

Presunte irregolarità nell’assegnazione da parte del Servizio europeo per l'azione esterna di un programma di formazione finanziato dall’Ue al Collegio d’Europa che ha sede a Bruges. Con la rettrice e Sannino arrestato un manager del Collegio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

