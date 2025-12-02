Frode sui programmi di formazione per giovani diplomatici | arrestati l' ex ministra Mogherini e l' ex ambasciatore Sannino
Presunte irregolarità nell’assegnazione da parte del Servizio europeo per l'azione esterna di un programma di formazione finanziato dall’Ue al Collegio d’Europa che ha sede a Bruges. Con la rettrice e Sannino arrestato un manager del Collegio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
È Federica Mogherini, l’ex Alta rappresentante dell’Ue e attuale rettrice del Collegio d’Europa una delle tre persone fermate nell’ambito dell’indagine su corruzione e frode negli appalti. La notizia è riportata da Le Soir. Poco prima il sito Euractiv aveva stato re - facebook.com Vai su Facebook
L’ex ministra Federica Mogherini fermata a Bruxelles: “Sospetta frode in appalti pubblici sui programmi di formazione per giovani diplomatici” - Sospetta frode in appalti pubblici relativa relativa alla formazione finanziata dall’Ue per i giovani diplomatici. Scrive ilriformista.it
Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Secondo ilfoglio.it
Indagini sulle presunte frodi dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea - Le autorità belghe hanno avviato un'indagine significativa su presunti casi di frode collegati alla formazione dei diplomatici junior. Si legge su notizie.it
Scandalo in Ue, frode sulla formazione dei diplomatici: tre fermati, tra cui l'ex ministro Mogherini - L'affondo dell'Ungheria: " È curioso come Bruxelles faccia la predica a tutti sullo 'stato di diritto', mentre le sue istituzioni sembrano più u ... Come scrive msn.com