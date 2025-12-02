Frode su formazione dei diplomatici arrestati ex ministro Mogherini ed ex ambasciatore Sannino Mosca | Ue è corrotta ma fa predica agli altri

L'indagine riguarda il progetto per l'Accademia diplomatica dell'Unione europea - un programma di formazione di nove mesi per giovani diplomatici negli Stati membri - che è stato assegnato dal Servizio europeo per l'azione esterna al Collegio d'Europa in Belgio, per il periodo 2021-2022, a seguito d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

frode su formazione dei diplomatici arrestati ex ministro mogherini ed ex ambasciatore sannino mosca ue 232 corrotta ma fa predica agli altri

