Frode appalti Ue Cremlino | Bruxelles ignora la sua corruzione e fa la predica Budapest | Altro giorno altro scandalo
Roma, 2 dicembre 2025 - Il fermo di Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, di Stefano Sannino, già segretario generale del Seae, è oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, e di altri, accusati di presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue nello scandalo che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Europa, ha scatenato le reazioni degli anti europeisti. Budapest: “Altro giorno, altro scandalo shock dell'Ue”. Mentre la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha evitato di commentare l'indagine e gli arresti ("Non commentiamo mentre c'è un'inchiesta giudiziaria in corso"), X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, su X ha affondato il coltello nella piaga: "Un altro giorno, un altro scandalo shock dell'Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
