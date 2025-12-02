Frode al Collegio d’Europa fermati in Belgio l’ex Alto rappresentante Mogherini e l’ambasciatore Sannino L’accusa | avrebbero pilotato bandi comunitari

L’ennesimo scandalo a danno dell’Unione europea, che vede protagonisti nomi assai noti della diplomazia rigorosamente made in Italy, è scoppiato ieri mattina, quando le autorità belghe hanno fermato l’ex Alto rappresentante dell’Ue e oggi rettrice del Collegio d’Europa, Federica Mogherini. Con lei, fermati anche l’ambasciatore Stefano Sannino, ex potentissimo segretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e attuale direttore generale della DG Mediterraneo della Commissione europea e un terzo italiano, dirigente del Collegio d’Europa. Tutti e tre sono coinvolti da un’indagine dell’Olaf, l’ufficio antifrode europeo, sotto la direzione della Procura europea (Eppo), che ipotizza presunte irregolarità negli appalti finanziati con fondi europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

