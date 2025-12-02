Frittata di Spaghetti o di Maccheroni

La frittata di spaghetti è un piatto iconico della cucina campana e, in particolare, napoletana. Nata come ricetta di recupero per riutilizzare gli avanzi di pasta del giorno prima, si è trasformata in un sostanzioso piatto unico, perfetto da gustare freddo durante un picnic, un pranzo al mare, o semplicemente come una gustosa alternativa alla classica pasta al forno. Dettagli della ricetta. Informazione Dettaglio Tempo Preparazione: 20 minuti Tempo Cottura: 20 minuti Dosi: 4 persone Difficoltà: Facile Ingredienti. 300 gr di spaghetti. 400 gr di polpa di pomodoro. 1 cipolla piccola. 1 noce di burro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Frittata di Spaghetti (o di Maccheroni)

