Frena il Pil | solo +0,2% L’export è spinto dalla farmaceutica

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La produzione industriale nel 2024 ha faticato a decollare, con una crescita del Pil di appena lo 0,2%. Il cuore dell’economia brianzola resta così l’ export, con una crescita nello scorso anno del 4,4% (raggiungendo 14,4 miliardi), nettamente superiore alla media lombarda. Hanno trainato farmaceutica (+17,1%), elettronica (+14,6%) e meccanica (+4,5%), mentre settori come moda (-7,1%), design-arredo (-3,6%) e automotive (-6,4%) hanno mostrato debolezza. Sul fronte occupazionale, i lavoratori sono diminuiti marginalmente (-0,5%) e il tasso di disoccupazione è salito leggermente al 3,3%, pur rimanendo molto basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

frena il pil solo 02 l8217export 232 spinto dalla farmaceutica

© Ilgiorno.it - Frena il Pil: solo +0,2%. L’export è spinto dalla farmaceutica

Altre letture consigliate

frena pil 02 l8217exportFrena il Pil: solo +0,2%. L’export è spinto dalla farmaceutica - Il cuore dell’economia brianzola resta così l’ export, con una crescita nello scorso anno del 4, ... Scrive ilgiorno.it

Frena il Pil, -0,1% nel secondo trimestre. Giorgetti: 'impatto dei dazi 0,5 punti nel 2026' - Cala nel secondo trimestre del 2025 l'economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0 ... Riporta ansa.it

Istat, il Pil frena, nel secondo trimestre -0,1% (2) - La stima della variazione congiunturale del Pil, di cui l'Istat sottolinea la natura preliminare, riflette una diminuzione sia del comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca sia di quello ... Lo riporta ansa.it

Pil, l’Italia frena nel secondo trimestre del 2025: -0,1% (e solo +0,4% sull’anno): i dati dell’Istat - Cala nel secondo trimestre del 2025 l'economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0 ... Da corriere.it

Il Pil frena nel secondo trimestre: -0,1%. Giorgetti: ribadiamo crescita dello 0,6% quest’anno - La stima della variazione congiunturale del Pil diffusa oggi, mercoledì 30 luglio, di cui si sottolinea la natura preliminare, riflette una diminuzione sia del comparto primario sia di quello ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ocse: crescita Pil area I trimestre frena a +0,1% da +0,5% IV trimestre 2024 - Brusca frenata del Pil dell'area Ocse nel primo trimestre, con un aumento solo dello 0,1% contro la crescita dello 0,5% del trimestre precedente. Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Frena Pil 02 L8217export