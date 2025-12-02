Frena il Pil | solo +0,2% L’export è spinto dalla farmaceutica

La produzione industriale nel 2024 ha faticato a decollare, con una crescita del Pil di appena lo 0,2%. Il cuore dell’economia brianzola resta così l’ export, con una crescita nello scorso anno del 4,4% (raggiungendo 14,4 miliardi), nettamente superiore alla media lombarda. Hanno trainato farmaceutica (+17,1%), elettronica (+14,6%) e meccanica (+4,5%), mentre settori come moda (-7,1%), design-arredo (-3,6%) e automotive (-6,4%) hanno mostrato debolezza. Sul fronte occupazionale, i lavoratori sono diminuiti marginalmente (-0,5%) e il tasso di disoccupazione è salito leggermente al 3,3%, pur rimanendo molto basso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frena il Pil: solo +0,2%. L’export è spinto dalla farmaceutica

Altre letture consigliate

Nei primi 9 mesi 2025, l’export frena, accusando soprattutto gli effetti dei dazi Usa, ma non crolla, grazie alla vitalità mostrata, comunque, da altri mercati importanti, mentre in Italia, tanto la Gdo quanto il fuoricasa tengono, almeno in valore, nonostante le tante - facebook.com Vai su Facebook

Un pessimo agosto affonda l'export di vino italiano. Scendono volumi e valori, frena la spumantistica - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… Vai su X

Frena il Pil: solo +0,2%. L’export è spinto dalla farmaceutica - Il cuore dell’economia brianzola resta così l’ export, con una crescita nello scorso anno del 4, ... Scrive ilgiorno.it

Frena il Pil, -0,1% nel secondo trimestre. Giorgetti: 'impatto dei dazi 0,5 punti nel 2026' - Cala nel secondo trimestre del 2025 l'economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0 ... Riporta ansa.it

Istat, il Pil frena, nel secondo trimestre -0,1% (2) - La stima della variazione congiunturale del Pil, di cui l'Istat sottolinea la natura preliminare, riflette una diminuzione sia del comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca sia di quello ... Lo riporta ansa.it

Pil, l’Italia frena nel secondo trimestre del 2025: -0,1% (e solo +0,4% sull’anno): i dati dell’Istat - Cala nel secondo trimestre del 2025 l'economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0 ... Da corriere.it

Il Pil frena nel secondo trimestre: -0,1%. Giorgetti: ribadiamo crescita dello 0,6% quest’anno - La stima della variazione congiunturale del Pil diffusa oggi, mercoledì 30 luglio, di cui si sottolinea la natura preliminare, riflette una diminuzione sia del comparto primario sia di quello ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ocse: crescita Pil area I trimestre frena a +0,1% da +0,5% IV trimestre 2024 - Brusca frenata del Pil dell'area Ocse nel primo trimestre, con un aumento solo dello 0,1% contro la crescita dello 0,5% del trimestre precedente. Riporta ilsole24ore.com