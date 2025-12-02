Freddo energie a zero e poi il buio Il racconto del maratoneta in ipotermia salvato a Como

(Adnkronos) – Sabato 27 settembre, Marathon Trail Lago di Como. Sono le 8 del mattino e gli atleti ritirano i kit e si avvicinano al via. La partenza è da Menaggio. Fra loro c'è anche Jiri Marzi, 18enne di Griante, indossa il pettorale numero 7. Si è allenato tanto per la gara e, anche se . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

Manuel Santalucia. Dre Corleone · Creed. 1 Ho sistemato la percezione in sala. Prima entravo a freddo sugli esercizi principali. Ora parto con preattivazioni leggere, giusto quel tanto che mi serve per “sentire” il petto senza bruciare energie. Così, quando a - facebook.com Vai su Facebook

"Freddo, energie a zero e poi il buio". Il racconto del maratoneta in ipotermia salvato a Como - Una catena di soccorso dai tempi record, 6 giorni di Ecmo e settimane in ospedale a Bergamo. Segnala adnkronos.com

Rubava energia elettrica e gas. Domiciliari al buio e al freddo - È quel che è successo a una donna di 31 anni, pregiudicata, colta sul fatto mentre rubava gas ed elettricità. Si legge su ilgiorno.it

Talpa danneggia tubi gas ed elettrici,residenti al freddo e buio - Residenti di un comune vicentino sono rimasti al buio, al freddo e senza acqua dopo che una talpa aveva danneggiato le conduttore. Come scrive ansa.it

Energia, il fornitore fallisce? Da Arera le soluzioni per non restare al buio o al freddo - Le offerte per i contratti di luce e gas si moltiplicano, non passa giorno che non se ne riceva una per telefono, via web o negli spot pubblicitari della tv. Lo riporta adnkronos.com

Lecco, a 1.600 metri di quota al freddo e al buio: quattro ragazzi milanesi (impreparati) salvati sul Resegone - Quattro amici ventenni milanesi domenica sera sono stati salvati dai vigili del fuoco ... Riporta ilgiorno.it