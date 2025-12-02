Frattesi sul mercato tra le piste c' è il Napoli Cosa converrebbe fare a Marotta?

La squadra di Conte visti gli infortuni ha bisogno di un centrocampista, ecco le tre vie se arrivasse la richiesta all'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Frattesi sul mercato, tra le piste c'è il Napoli. Cosa converrebbe fare a Marotta? - La squadra di Conte visti gli infortuni ha bisogno di un centrocampista, ecco le tre vie se arrivasse la richiesta all'Inter

Mercato Inter, duello in Serie A per Davide Frattesi - Davide Frattesi sta trovando pochissimo spazio nell'Inter di Christian Chivu: il centrocampista finora ha collezionato appena 390 minuti spalmati su 12 partite tra Champions League e Serie A.

Napoli, per il centrocampo c'è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in ... - La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità.

Mercato, Corsport sicuro: "A gennaio può davvero arrivare l'addio all'Inter di…" - Appena 390' in campo in 12 presenze, solo 3 delle quali da titolare.

Kiss Kiss – Napoli su Frattesi, lui partirebbe volentieri: da capire se con l'Inter… - L'aggiornamento sulla pista di mercato che potrebbe collegare azzurri e nerazzurri nel corso della prossima sessione di mercato invernale

Frattesi bocciato, due piste Inter. La bugia su Diouf e l'allarme Pio Esposito - Il centrocampista romano è sul mercato e si cercano acquirenti (possibilmente all'estero, ma ad oggi piace soprattutto a Juve e Napoli) disposti a pagarlo una trentina di milioni di euro a gennaio.

