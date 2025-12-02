Frattesi Inter col Venezia forse gli ultimi minuti prima dell’addio? Il centrocampista al bivio di mercato

Inter News 24 Frattesi Inter, match con il Venezia decisivo per il suo futuro: il centrocampista rischia l’addio già a gennaio secondo Il Giorno. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell’Inter, potrebbe vivere domani contro il Venezia una serata dal sapore particolare. La sfida di Coppa Italia – in programma a San Siro – rischia infatti di rappresentare gli ultimi minuti in nerazzurro prima della possibile cessione nel mercato di gennaio. Il quotidiano sottolinea come l’ex Sassuolo, arrivato a Milano nell’estate 2023 e considerato un giocatore di grande potenziale per inserimenti e dinamismo, continui a restare ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, col Venezia forse gli ultimi minuti prima dell’addio? Il centrocampista al bivio di mercato

