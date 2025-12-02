Fratoianni | Manovra di Meloni piena di tagli solo soldi per nuove armi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 2 dicembre 2025 “Non c’è niente nella manovra per rispondere alla vera emergenza del Paese gli stipendi fermi al palo mentre il costo della vita aumenta”, il commento di Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

