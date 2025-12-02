Frate favino e il avvocato del diavolo le novità più interessanti in arrivo
Il legame tra Pierfrancesco Favino e la santificazione di Papa Giovanni Paolo II. L’industria cinematografica italiana sta esplorando temi religiosi con un approccio innovativo e diverso dal consueto attraverso due film distinti, entrambi presentati dal listino PiperFilm durante le Giornate Professionali di Sorrento 2025. Al centro dell’attenzione figurano le interpretazioni di Pierfrancesco Favino e le vicende legate alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Questi progetti offrono un’immagine inedita di tematiche religiose, caratterizzate da un tono originale e da un approccio narrativo che s’discosta dalle solite narrazioni di genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
