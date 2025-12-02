Frank Sinatra ' superdotato il suo pene da solo pesava 10kg lui era il re dei preliminari e dei baci Gardner lo sposò per le sue misure'

La moglie Ava Gardner: "Su 60 kg di uomo, 10 kg erano concentrati tutti nel suo pene, era superdotato". Il maggiordomo conferma le voci sulle "doti" di Frank Sinatra Tra le doti di Frank Sinatra non c'erano solo la voce e le capacità attoriali, bensì anche le misure: "Su 60 kg di uomo, 10 kg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Frank Sinatra 'superdotato, il suo pene da solo pesava 10kg, lui era il re dei preliminari e dei baci, Gardner lo sposò per le sue misure'

Altre letture consigliate

Conoscevo la canzone "My way" di Frank Sinatra da una vita ma dopo averla ascoltata nell'ultimo episodio della serie tv "Better Call Saul" l'ho associata indissolubilmente a quelle immagini, a quel momento della trama, a quella serie e tutte le volte che la sent - facebook.com Vai su Facebook

Frank Sinatra superdotato? Paul Anka e quelle volte insieme in sauna: ecco la verità - Il celebre cantante Paul Anka, 84 anni, penna di "My Way" e au ... Secondo msn.com

Frank Sinatra e i suoi grandi amori: dalle scorribande con Ava Gardner al (presunto) figlio illegittimo di Mia Farrow - «I did it my way/Ho fatto a modo mio»: nel 1968 Frank Sinatra incideva uno dei suoi inni più rappresentativi («My Way»), che oltre a donargli l'immortalità - Riporta corriere.it

Frank Sinatra: dagli esordi come “teen idol” ai successi che non amava - Frank Sinatra (all’anagrafe Francis Albert Sinatra) nasce il 12 dicembre 1915 a Hoboken, nella Contea di Hudson, nell’area metropolitana di New York. Secondo elle.com

Frank Sinatra: biografia di The Voice, l’indimenticabile leggenda della musica - faire magnetico sul palco e una voce così pura da essere diventata punto di riferimento e termine di paragone per chiunque sia arrivato dopo di lui. Lo riporta harpersbazaar.com

Frank Sinatra, cento anni di Ol' Blue Eyes: la voce che stregò i gangster - Al di là dell'immagine pubblica, della leggenda creata attorno al suo personaggio, Ol' Blue Eyes qualche contatto coi "bravi ragazzi" l'ebbe veramente, con tanto di documentazione fotografica, ... Riporta rockol.it

La disgrazia di chiamarsi Frank Sinatra jr. - Quando Nancy Barbato rimase incinta del secondogenito di Frank, New York era ostaggio dei "Sinatra riots": ogni giorno cinquemila ragazzine urlanti paralizzavano Times Square in attesa delle ... Segnala repubblica.it