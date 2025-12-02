Franco Tosi Meccanica bocciata anche dal Consiglio di Stato | corretta l’esclusione dalla gara di Neutalia
Legnano (Milano), 2 dicembre 2025 – L’appello al Consiglio di Stato proposto da Franco Tosi Meccanica dopo l’esclusione dalla gara indetta da Neutalia srl per la fornitura e posa di un nuovo turbogruppo nel termovalorizzatore di Busto Arsizio è stato infine respinto e l’azienda legnanese, parte del gruppo Presezzi, dovrà anche rifondere le spese del grado di giudizio per un totale di 12mila euro. È stata resa pubblica la sentenza del Consiglio di Stato del 25 settembre che in estrema sintesi conferma quanto già espresso in occasione del precedente pronunciamento del Tar Regione Lombardia. “Viene così ribadita la correttezza, la trasparenza e la legittimità degli atti e dell’operato di Neutalia – hanno subito voluto sottolineare dopo il pronunciamento i vertici di Neutalia, la società che si occupa della gestione del termovalorizzatore di Borsano –, che rafforza il proseguimento dell’importante percorso di efficientamento e rinnovamento dell’impianto, in linea con il programma del Piano Industriale a suo tempo adottato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
