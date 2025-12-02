Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata confermato in appello ergastolo per Valda

(Adnkronos) – Confermata anche in appello la condanna all’ergastolo per Francesco Pio Valda, il 21enne, considerato vicino al clan Aprea di Barra, accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone.   Maimone, pizzaiolo 18enne, rimase ucciso da un colpo di pistola la notte del 20 marzo 2023 mentre era con alcuni amici sul lungomare di Napoli, agli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

