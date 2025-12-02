Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina per scarpa sporcata confermato in appello ergastolo per Valda
(Adnkronos) – Confermata anche in appello la condanna all’ergastolo per Francesco Pio Valda, il 21enne, considerato vicino al clan Aprea di Barra, accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone. Maimone, pizzaiolo 18enne, rimase ucciso da un colpo di pistola la notte del 20 marzo 2023 mentre era con alcuni amici sul lungomare di Napoli, agli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nessuno sconto di pena per Francesco Pio Valda, il giovane ras dell'omonima famiglia criminale di Barra, quartiere alla periferia est di Napoli, responsabile di avere ucciso l'innocente Francesco Pio
Quando la Corte di assise di appello ha letto il dispositivo di sentenza che l'ha inchiodato per la seconda volta all'ergastolo