«L’idea del podcast nasce durante e dopo la pandemia, concretizzando una disperazione propulsiva che mi ha portato a vivere più attivamente dentro i circoli Arci, dove magari facevo la radio, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Francesco Pacifico, «in Moltitudini racconto i circoli come un antidoto»