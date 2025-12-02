Francesca Fialdini contro Barbara D’Urso? Basta falsità | ecco cosa ha detto davvero

Negli ultimi giorni il clima attorno al cosiddetto lastra gate si è surriscaldato, e in mezzo al caos mediatico Francesca Fialdini si è ritrovata al centro di una polemica inattesa. Tutto nasce da un’intervista concessa a Fanpage, durante la quale la conduttrice ha commentato sia l’episodio legato al suo infortunio a Ballando sia una domanda su Barbara D’Urso. Alcune parole attribuitele, però, non corrispondevano alla realtà, alimentando fraintendimenti e reazioni esagerate sui social. Per questo motivo la presentatrice ha deciso di intervenire direttamente e mettere ordine una volta per tutte. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Francesca Fialdini contro Barbara D’Urso? Basta falsità: ecco cosa ha detto davvero

