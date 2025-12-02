France Hooligans | la spirale di violenza ora spaventa il calcio francese

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggressione di Nizza a Moffi e Boga è l'ultimo episodio che coinvolge le curve: nel 2025 64 fatti gravi, 627 fermi, in aumento del 41%. Ligue 1 ostaggio di ultras, infiltrazioni dell’estrema destra e scontri armati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

