L'aggressione di Nizza a Moffi e Boga è l'ultimo episodio che coinvolge le curve: nel 2025 64 fatti gravi, 627 fermi, in aumento del 41%. Ligue 1 ostaggio di ultras, infiltrazioni dell’estrema destra e scontri armati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

France Hooligans: la spirale di violenza ora spaventa il calcio francese