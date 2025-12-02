Tempo di lettura: < 1 minuto “Qui rido io”: sembra dire così la faccia di Eduardo Scarpetta che, entro questa settimana, si affaccerà su via Mauri, grazie al disegno di Giuseppe De martino in arte Amed che sta realizzando il murales, il primo per il quartiere popolare di Mariconda, a Salerno. Il volto del grande maestro della commedia napoletana si staglia sul muro dove Amed, armato di pittura e pennelli ha tracciato le linee del ritratto e si è messa a lavorare su sollecitazione del quartiere e della Erre Erre eventi. L'articolo FOTO Mariconda, un murales per Eduardo Scarpetta: opera di Amed proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

