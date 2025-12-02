Foto inedite di Sempio l’avvocata Angela Taccia | Confermano le sue dichiarazioni Ora spero ne saltino fuori anche di Vigevano

Garlasco (Pavia), 2 dicembre 2025 – "Non comprendo quale sia la notizia in realtà, ma se proprio vogliamo parlare ancora delle foto, le medesime non fanno altro che attestare la veridicità di quanto dichiarato da Andrea Sempio relativamente a ciò che fece il 13 agosto 2007. Ci auguriamo, a questo punto, che vi siano foto o video anche della piazza ducale di Vigevano proprio durante la mattinata di quel tragico giorno, così da togliere ogni dubbio inutilmente sorto in merito allo scontrino”. Così l'avvocata Angela Taccia, che difende, assieme al legale Liborio Cataliotti, il 37enne nuovamente indagato dopo 8 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

