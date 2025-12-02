Foto inedite del caso Garlasco | acquisite dagli inquirenti le immagini di Andrea Sempio del 13 agosto 2007

Le immagini sono state diffuse un canale YouTube dedicato al crime. Sono rimaste inedite per diciott’anni le fotografie che ritraggono Andrea Sempio, oggi indagato nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, mentre si presenta due volte sulla scena di via Pascoli a Garlasco nel pomeriggio del 13 agosto 2007. Le immagini sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riportato da La Repubblica, e sono ora state acquisite in originale dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano. Le foto del pomeriggio del 13 agosto 2007. La prima immagine è stata scattata alle 15:53. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

