Foto figlia minore sui social udienza per Clizia Incorvaia il 17 dicembre

(Adnkronos) – E’ fissata per il prossimo 17 dicembre l’udienza predibattimentale del procedimento a carico di Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La denuncia era stata presentata proprio dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, e dopo gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

