FOTO Benevento-Salernitana spettacolo in campo e sugli spalti | record stagionale di presenze al Vigorito
Tempo di lettura: 2 minuti È stato necessario attendere il derby con la Salernitana per rivedere finalmente al “Ciro Vigorito” una gara old style con il settore ospiti pieno e colorato. Una merce ormai rara in serie C che deve fare i conti con trasferte vietate e limitazioni di ogni genere. Invece, nonostante la posta in palio molto alta e il risultato ampio per la Strega, è filato tutto liscio con le due tifoserie che hanno cantano e incitato le proprie squadre senza un attimo di sosta come di addice ad un derby. I 1400 supporter granata, anche sul 5-1 non hanno mai smesso di sostenere Capomaggio e soci mentre sul versante opposto è stata una serata da stropicciarsi gli occhi per i tifosi della Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
