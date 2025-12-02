Fossacesia lancia Città dello sport 2026 un anno di eventi energia e valorizzazione del territorio
Il Comune di Fossacesia presenta “Fossacesia Città dello Sport 2026”, un progetto annuale dedicato alla promozione dello sport, del turismo sportivo e alla valorizzazione del territorio, attraverso un calendario unico e coordinato di eventi. L’iniziativa punta a mettere in rete associazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
