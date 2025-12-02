Fornaroli settimana da sogno! Campione in Formula 2 ora entra in McLaren da test driver

Gazzetta.it | 2 dic 2025

Il pilota classe 2004 nell'ambitissimo team "papaya". Ma, almeno per il 2026, non correrà da titolare in Formula 1: sarà test e development driver. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fornaroli settimana da sogno campione in formula 2 ora entra in mclaren da test driver

© Gazzetta.it - Fornaroli, settimana da sogno! Campione in Formula 2, ora entra in McLaren da test driver

