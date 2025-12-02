Fornaroli settimana da sogno! Campione in Formula 2 ora entra in McLaren da test driver
Il pilota classe 2004 nell'ambitissimo team "papaya". Ma, almeno per il 2026, non correrà da titolare in Formula 1: sarà test e development driver. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LEONARDO FORNAROLI ATLETA DELLA SETTIMANA #TSOS Leonardo Fornaroli ha vinto il Mondiale di Formula 2, al termine di una grande cavalcata. Cuore e grinta per il giovane pilota azzurro, con un futuro tutto da scrivere: non poteva che essere lui il n - facebook.com Vai su Facebook
Fornaroli campione del mondo anche in F2, 'merito la F1' - In una domenica da ricordare per il motorsport italiano Leonardo Fornaroli, piacentino, classe 2004, ha conquistato il titolo mondiale della Formula 2 bissando quello ottenuto l'anno scorso in F3. ansa.it scrive
La F2 è azzurra: Fornaroli campione del mondo - Dopo la Ferrari nel WEC, è il turno della Formula 2 con un talento tutto azzurro appena sfornato: il piacentino Leonardo Fornaroli ... Si legge su cittanuova.it
Fornaroli campione F2 2025: lo speciale in onda su Sky - Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 1 dicembre, alle 20:45 su Sky Sport Formula 1 (canale 207) per celebrare il campione 2025 di F2, Leonardo Fornaroli. Secondo sport.sky.it
Fenomeno Leo Fornaroli, dai kart a campione mondiale di F2 senza l’aiuto di un’Academy - Un successo strepitoso che gli darebbe diritto a un volante nella classe regina, ma l’anno prossimo quasi sicuramente n ... Lo riporta msn.com
Leonardo Fornaroli vince il campionato di Formula 2: l’Italia ha un nuovo campione - Sul tracciato di Lusail, illuminato dalle luci del deserto qatariota, è nata ufficialmente una nuova stella dell’automobilismo italiano. Scrive msn.com
Fornaroli: "La F1 è il sogno, ma ora penso solo a finire al meglio questa stagione" - Il primato in Formula 2, un futuro da scrivere, i sogni, i punti di forza e i sorpassi: il pilota classe 2004 si racconta in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Insider dopo la prima metà di stagione ... Si legge su sport.sky.it