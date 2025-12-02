La scuderia inglese ha azzerato il vivaio e punta sul 21enne campione iridato di Formula 2, che avrà la possibilità di affacciarsi nella classe regina come test driver. E farlo con la squadra e le prospettive migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fornaroli-McLaren, un accordo che è la scelta migliore per entrambi