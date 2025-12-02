Fornaroli-McLaren un accordo che è la scelta migliore per entrambi
La scuderia inglese ha azzerato il vivaio e punta sul 21enne campione iridato di Formula 2, che avrà la possibilità di affacciarsi nella classe regina come test driver. E farlo con la squadra e le prospettive migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
C'è la McLaren nel futuro prossimo di Leonardo Fornaroli. Il ventenne pilota piacentino, appena laureatosi campione del mondo in F2, entra a far parte della scuderia britannica nel programma Driver Development. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Dopo il titolo di Formula 2, Leonardo Fornaroli entra nel programma giovani della McLaren. Il pilota piacentino racconta l’emozione del suo sogno F1, il legame speciale con Kimi Antonelli e un ricordo unico sul film Veloce come il vento - facebook.com Vai su Facebook
Leo Fornaroli svela il suo futuro ed entra nel programma sviluppo piloti della McLaren - Il piacentino, che domenica ha vinto il titolo di Formula 2 (dopo aver vinto quello di Formula 3 l'anno scorso), ha annunciato l'accordo con il club britannico attraverso i suoi canali social ... Segnala sportpiacenza.it
McLaren, Piastri rinnova il contratto: accordo pluriennale per l'australiano - L'australiano, il cui contratto era in scadenza nel 2026, ha infatti prolungato il contratto con un "accordo pluriennale", come scrive la scuderia di Woking in un ... Secondo sport.sky.it