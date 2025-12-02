Formula Uno Hadjar promosso in Red Bull La Racing Bulls conferma Lawson e annuncia Lindblad

La faentina Visa Cash App Racing Bulls definisce la propria formazione per il 2026 e apre un nuovo capitolo della sua storia in Formula 1, segnato dall’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici e da una line-up rinnovata ma fortemente radicata nel programma giovani Red Bull.La squadra ha confermato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

