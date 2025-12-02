Formazioni ufficiali Juve Udinese | le scelte dei due allenatori per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma allo Stadium

Formazioni ufficiali Juve Udinese, le scelte per la Coppa Italia: turnover per Spalletti che lancia David dal primo minuto e ritrova Gatti in difesa. L’attesa è finita e l’ Allianz Stadium  si prepara a vivere la prima notte di  Coppa Italia  della stagione. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’ Udinese, valida per gli ottavi di finale,  Luciano Spalletti  ha svelato le sue carte, confermando l’intenzione di gestire le energie della rosa in vista del tour de force di dicembre. Le  formazioni ufficiali raccontano di una  Juventus  inedita, frutto di un turnover ragionato che coinvolge tutti i reparti, pur mantenendo un’ossatura competitiva per non fallire l’obiettivo qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

