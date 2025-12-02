Formazione Visentin CUOA | Formiamo talenti e leader del futuro da quasi 70 anni'

Vicenza, 2 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Il 'Graduation day' non è soltanto un momento di festa, è anche l'occasione per ricordare il ruolo che CUOA ha nel sostenere i talenti e nel formare i leader del futuro. Da quasi 70 anni, infatti, la nostra business school accompagna la crescita di persone e imprese con una formazione che unisce concretezza, visione e innovazione. Vedere i nostri studenti arrivare a questo traguardo ci rende orgogliosi”. Sono le parole di Federico Visentin, presidente di CUOA business school, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi ai 224 studenti che concludono la propria formazione presso la scuola di management di più antica tradizione in Italia, svoltasi al Teatro comunale di Vicenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

