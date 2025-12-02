Forlimpopoli nuovi voucher sportivi per minori con disabilità o fragilità economiche
Arrivano a Forlimpopoli nuove risorse a sostegno dell’accesso allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni con disabilità o in condizioni di svantaggio socio-economico. Il progetto “Be Special”, finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito di un’iniziativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
