Forlimpopoli nuovi voucher sportivi per minori con disabilità o fragilità economiche

Forlitoday.it | 2 dic 2025

Arrivano a Forlimpopoli nuove risorse a sostegno dell’accesso allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni con disabilità o in condizioni di svantaggio socio-economico. Il progetto “Be Special”, finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito di un’iniziativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

