Forlì in crisi prova a cambiare rotta Idea Stephens | da Treviso al posto di Allen
Forlì sta vivendo un brutto momento. Dopo la sconfitta di Roseto, la quinta consecutiva subita contro una squadra ultima in classifica reduce da 7 perse di fila, ha un bilancio di 5 vittorie e 10 sconfitte, 10 punti in classifica e sole tre squadre dietro di lei: Ruvo e Milano a 8 e Roseto a 6. La situazione è strana e atipica, soprattutto pensando ai tre campionati campionati in cui l’ Unieuro era in alta quota. Per cercare di ovviare a questa situazione e rimettere in sesto la squadra (coach Martino ha spesso detto che l’obiettivo sono "i playoff, magari senza i play-in"), i soci della Fondazione hanno deciso di intervenire e di stanziare una somma extra per cercare di apportare i correttivi ritenuti opportuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
