Balzo in avanti di due posizioni rispetto al 2024 per la provincia di Forlì-Cesena nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore. Si fissa infatti all’11° posto, al top in Romagna e al terzo gradino in regione, dietro Bologna e Parma, facendo quindi meglio di Ravenna (19ª, in risalita di otto posizioni rispetto al 2024) e di Rimini (51ª). La voce più significativa è la seconda posizione nella sotto-categoria ‘Spesa dei Comuni per la cultura’ (al primo posto c’è Ferrara): in Provincia i Comuni spendono 38,50 euro pro capite contro una media nazionale di 13,94 euro. Un dato che fa ben sperare, considerando che Forlì e Cesena sono candidate a ‘Capitale della cultura 2028’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì-Cesena 11ª in Italia. Siamo al top nella cultura. Ma la criminalità ci frena