Ford Capri la prova Si guida davvero bene ma dimenticate l' originale

Ford Capri porta un nome di peso, quello della fu "Mustang europea". Ma il nuovo modello è un SUV elettrico di 4,6 m. Al di là del nome, la nuova Capri funziona?. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ford Capri, la prova. Si guida davvero bene, ma dimenticate l'originale

Altri contenuti sullo stesso argomento

• V7 850 GT, 1972 • repost _ Ford Capri _ - facebook.com Vai su Facebook

Ford Capri: ritorna la storica icona, ma in una chiave tutta nuova; è un bene?, RECENSIONE - Ford ha deciso di reinterpretare una delle sue auto più iconiche, proiettandola in un presente fatto di piattaforme condivise, software intelligenti e comfort ... Si legge su tecnoandroid.it

Ford Capri, la prova de Il Fatto.it – La nuova vita a elettroni di un’icona – FOTO - Sarà inaugurata lunedì 7 luglio alle 19, nella sede del Quasar Insitute a Via Crescenzio 17A, la mostra "Stese al Sole – Design che Respira”. Da ilfattoquotidiano.it

Ford Capri, il Suv coupé dall’anima elettrica con potenze fino a 340 Cv. La prova - MARSIGLIA – Prima una coupé dal forte odore di benzina sotto al cofano, adesso un Suv con un’anima tutta elettrica. Come scrive repubblica.it

Ford, inarrestabili ed ecologici. In piena fase di elettrificazione, l’Ovale Blu continua a svettare fra i commerciali - Nessun movie hollywoodiano modello “Point Break” ma è quanto accadrà presto nella gamma Ford: si chiama BlueCruise ed è il sistema ... Secondo motori.ilmessaggero.it

Ford Capri a Venezia, l’insolita prova su strada del suv coupé a elettroni – FOTO - Sarà inaugurata lunedì 7 luglio alle 19, nella sede del Quasar Insitute a Via Crescenzio 17A, la mostra "Stese al Sole – Design che Respira”. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ford Capri 2025: foto, prezzo, interni, dimensioni - La nuova Ford Capri 2025, una crossover elettrica che riprende il nome della storica coupé degli anni ’60- motorionline.com scrive