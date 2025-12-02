Una puntata extralarge attende i fan di Forbidden Fruit. Lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell’Immacolata, la ‘patinata’ dizi turca intratterrà i telespettatori di Canale 5 per circa 2 ore. Un piccolo ‘regalo’ che accelererà le vicende di Yildiz, Ender e di tutta la famiglia Argun, sempre più vicine al gran finale della seconda stagione e al recast di uno degli storici protagonisti. In occasione della festività, Uomini e Donne e il daytime di Amici si prendono infatti un giorno di pausa. Gli slot occupati dai due programmi di Maria De Filippi, che torneranno regolarmente il 9 dicembre, verranno quindi occupati da Forbidden Fruit, in onda dalle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit extralarge per l’Immacolata