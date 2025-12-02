Forbidden Fruit anticipazioni 3 dicembre | Ender concede il divorzio ad Alihan

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit domani alle 14.10 su Canale 5, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. La serie si avvicina alla conclusione della seconda stagione, e nell' episodio di mercoledì 3 dicembre vedremo Ender e Alihan raggiungere finalmente l'accordo per la separazione. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Quando Dundar ha annunciato il fidanzamento con Zeynep alla presenza delle famiglie di entrambi, Caner ha dato scandalo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 3 dicembre: Ender concede il divorzio ad Alihan

